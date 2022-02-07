Движение транспорта ограничат на двух улицах в центре Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На двух улицах Центрального административного округа столицы будет ограничено движение. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На бульваре Энтузиастов ограничения будут действовать с 15 февраля по 17 сентября. При этом по 11 июня будет ликвидирована выделенная полоса для общественного транспорта на участке бульвара в сторону области в районе дома 8, строения 2. А с 12 по 28 июня участок проезжей части сузят в районе владения 11, строения 23, на Золоторожском Валу (в сторону центра).

Кроме того, с 29 июня по 27 июля и с 28 июля по 11 августа выделенную полосу ликвидируют на других участках бульвара. А с 17 августа по 17 сентября перекроют одну из полос движения в районе дома 8, строения 2, в Среднем Международном переулке (в сторону области).

Изменят движение и на улицах в районе Тверского бульвара. Ограничения будут действовать с 16 февраля по 24 апреля. Для реконструкции инженерных сетей планируют организовать приоритетный проезд на участке Богословского переулка в районе дома 23, строения 3, на Тверском бульваре.

Аналогичные ограничения введут и в Шведском тупике от дома 20, строения 4, на Тверском бульваре до дома 3 в Шведском тупике. На данном участке также временно ликвидируют парковку.

Данные меры необходимы для проведения работ на инженерных сетях.

Ранее в связи со строительными работами до 23 апреля ограничили движение транспорта на Авиамоторной улице Москвы. Проезд частично закрыт на участке Авиамоторной улицы от дома 12 до дома 5/16 по шоссе Энтузиастов. Еще один участок с ограничениями – Авиамоторная улица от дома 6, строения 4, до дома 13 по Энергетической улице.