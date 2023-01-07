Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение ограничат на время ледового шоу "Царевна-лягушка" в Можайске 8 января, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

"Ограничение с 16:00 до 19:00 на улице Мира в районе дома №6, где два пересечения с улицей 20 января", – сообщили в пресс-службе.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что водители могут объехать ограниченный участок по улично-дорожной сети города в районе улиц 20 января и Мира.

В пресс-службе порекомендовали водителям быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что 6 и 7 января в районе Храма Христа Спасителя будет перекрыто движение. Ограничение связано с проведением рождественских богослужений в Храме Христа Спасителя.

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