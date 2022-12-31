Движение в районе храма Христа Спасителя перекроют 6 и 7 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

6 и 7 января в районе Храма Христа Спасителя будет перекрыто движение. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Это связано с проведением рождественских богослужений в Храме Христа Спасителя", – объяснили в ведомстве.

Ограничения затронут участок Соймоновского проезда от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, а также участок улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

С 18:00 до 20:00 движение будет перекрыто с сохранением проезда для общественного транспорта, а с 20:00 до 03:00 7 января – полностью.

Ранее сообщалось, что на участках Моховой улицы и Окружного проезда с 3 по 7 января ограничат движение. Проезд автотранспорта будет ограничиваться периодами: в утренние и вечерние часы.



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