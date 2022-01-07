Более 384 тыс пассажиров перевез транспорт Москвы в рождественскую ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 384 тысяч жителей Москвы воспользовались городским общественным транспортом в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"В ночь с 6 на 7 января метро, МЦК, МЦД и наземным транспортном воспользовались больше 384 тысяч жителей. Многие из пожилых пассажиров были с действующими социальными картами, а значит, прошли вакцинацию", – говорится в сообщении.
В департаменте напомнили, что столичный транспорт работал в рождественскую ночь в продленном режиме. Более 274 тысяч пассажиров воспользовались метрополитеном и МЦК в период с 22:00 до 02:00. Также почти 22 тысячи человек проехали на МЦД и более 88 тысяч – на наземном транспорте.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, самыми востребованными станциями столичного метро в рождественскую ночь стали "Охотный ряд" (10 тысяч пассажиров), "Площадь Революции" (почти 9 тысяч) и "Китай-город" (8 тысяч), расположенные рядом с известными храмами.
"В эту ночь московский транспорт перевез более 384 тысяч пассажиров – почти на треть больше, чем годом ранее. По поручению Мэра Москвы продолжаем тщательно следить за порядком на транспорте в течение праздников", – отметил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что более 30 бригад специалистов "Объединенной энергетической компании" круглосуточно следят за работой праздничной иллюминации в Москве. В преддверии Нового года и Рождества улицы Москвы украсили более 1 тысячи искусственных елей и свыше 4 тысяч световых декоративных конструкций.
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