Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Куркино

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Несколько улиц на северо-западе столицы будут ограничены для движения транспорта с 9 января по 30 июля 2019 года.

Как сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса Москвы, круглосуточное ограничение введут в связи со строительными работами.

С 9 января по 30 марта частично по одной полосе будет ограничено движение по улице Воротынская от 12 до 14 дома.

По 30 июля частичное ограничение по одной полосе будет введено на участке улицы Ландышевая – от 14 до 17 дома.

В тот же временной период движение ограничат в районе дома 3 по улице Ландышевая и владения 1 по Новокуркинскому шоссе.

Ранее сообщалось, что движение на участке Краснопрудного переулка в Москве ограничат с 9 января по 11 марта 2019 года.