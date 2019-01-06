Движение в Краснопрудном переулке ограничат с 9 января

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение на участке Краснопрудного переулка в Москве ограничат с 9 января по 11 марта 2019 года.

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, там будут вестись строительные работы.

Круглосуточно ограничат движение от владения 12 до дома 6, строение 1, передает Агентство "Москва".

Ограничение будет действовать на одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

Ранее сообщалось, что из-за строительных работ по 15 апреля круглосуточно ограничат движение на участке Калужского шоссе.