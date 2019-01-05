Движение на Шелепихинской набережной ограничат

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Ряд ограничений движения введут на участке Шелепихинской набережной и в Мукомольном проезде. Они будут действовать до сентября 2019 года, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничения связаны со строительством транспортной развязки. Они будут действовать на Мукомольном проезде от дома №11 до дома №1 (с 9 января по 1 сентября). Также будет ограничено движение транспорта на Шелепихинской набережной от дома №4 строение 1 до дома №2 строение 1 (с 1 марта по 1 сентября).

В обоих случаях движение будет ограничено круглосуточно. На этих участках организуют одну полосу для проезда.

Также с 15 марта по 1 мая полностью перекроют движение по Мукомольному проезду от дома №9 корпус 1 до дома №7 корпус 1. С 1 мая по 15 июня перекрытия коснутся участка Мукомольного проезда у дома №7 между корпусами 1 и 2.

Ранее сообщалось, что с 9 января по 30 июня введут ограничение движения на участке Новокузнецкой улицы.