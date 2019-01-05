Движение на участке Новокузнецкой улицы будет ограничено

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Ограничение движения на участке Новокузнецкой улицы в связи с реконструкцией инженерных сетей введут с 9 января по 30 июня 2019 года. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Нововведения связаны с тем, что на этом участке будут проводить реконструкцию инженерных сетей. Будут поэтапно занимать одну полосу с сохранением движения транспортных средств и ликвидацией парковочного пространства.

В конце декабря Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки газопровода на улице Новокузнецкая для его реконструкции. Общая протяженность газопровода, который будет находиться под землей, составляет почти 2 километра.