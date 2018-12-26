Одобрен проект реконструкции газопровода на Новокузнецкой улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки газопровода на улице Новокузнецкая в центре столицы для его реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
"ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки линейного объекта – газопровод по адресу: ул. Новокузнецкая, 1-й Новокузнецкий пер. (ЦАО) с целью его реконструкции", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, общая протяженность газопровода низкого давления под реконструкцию, который будет расположен под землей, составляет 1,98 километра. Отмечается, что проект планировки территории линейного объекта разрабатывается с целью осуществления реконструкции существующего газопровода для повышения надежности и безопасности газоснабжения потребителей.
За последние несколько лет в Москве реконструировали все шесть системообразующих ГРП Москвы, через которые в город поступают основные объемы газа из магистральных газопроводов "Газпрома". Общая протяженность газовых сетей, обеспечивающих снабжение газом потребителей Москвы, составляет 10,9 километра – это Мосгаз, Мособлгаз и Кольцевой газопровод Москвы.
По словам Сергея Собянина, в столице также продолжится плановый ремонт газовых сетей, будут реализованы многие другие мероприятия, которые позволят сделать газоснабжение в Москве еще более надежным и эффективным.
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