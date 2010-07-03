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Общество

11:16

Новый зал для пассажиров с ограниченной подвижностью открыли в Домодедово

транспорт общество

Фото: http://dme.ru

Новый зал для пассажиров с ограниченной подвижностью открыли в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Новый зал расположен на первом этаже аэровокзала между нулевой и первой входными группами. Специальная зона оборудована креслами и шезлонгами, а также с кулерами с горячей и холодной водой. Помимо этого, в зале расположены стойка информации, табло вылета, рядом с залом комнаты гигиены и душ. Всего зона вмещает 50 гостей.

На базе аэропорта также функционирует бесплатная круглосуточная служба сопровождения. Пассажиры с ограниченной возможностью могу воспользоваться ее услугами. Для оформления услуги нужно связаться с авиакомпанией или PRM-службой по телефону. Также в аэропорту предусмотрена бесплатная парковка для гостей с ограниченными возможностями.

В сентябре в аэропорту Домодедово открылся западный атриум в зоне внутренних воздушных линий. Площадь терминала выросла на 6,8 тысячи квадратных метра. Для пассажиров стала доступна большая зона ожидания.

В терминале уже функционируют автоматы для заказа такси и покупки билетов на "Аэроэкспресс", медицинский пункт. На первом этаже работает pop-up выставка ретроавтомобилей. Из этой части аэровокзала ближе всего к паркингу Р3, который предназначен для автомобилей каршеринга.

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