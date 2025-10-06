Временные ограничения сняты в аэропорту Саратова

Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

При этом были введены ограничения в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика. Воздушные гавани этих городов приостановили работу.

Также сохраняются временные ограничения в авиагавани Тамбова. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.