01:49Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Саратова
Фото: depositphotos/dell640
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
При этом были введены ограничения в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика. Воздушные гавани этих городов приостановили работу.
Также сохраняются временные ограничения в авиагавани Тамбова. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.