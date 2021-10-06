Бывший пилот рассказал, какие места в самолете наиболее безопасны в случае авиакатастрофы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Для увеличения шансов выжить в случае авиакатастрофы лучше выбирать места в конце салона самолета. Об этом сообщает "Вечерняя Москва", приводя рекомендации бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов Александра Романова.
По словам специалиста, такой вывод можно сделать из практики.
"При жесткой посадке происходит смещение кресел вперед. Все остальные срываются, сдавливают, а задние кресла чаще остаются целыми", – пояснил Романов.
Он добавил, что чрезвычайные ситуации на борту могут развиваться непредсказуемо, при этом происшествия, в которых при жесткой посадке гибли люди на расположенных в хвосте местах, также могут произойти. Однако в общей массе, по мнению эксперта, задние кресла при полете считаются наиболее безопасными.
Ранее в Росавиации предупредили авиакомпании о возможных ограничениях коммерческой деятельности и аннулировании сертификатов, если те не будут принимать меры, необходимые для предотвращения авиапроисшествий.
Эксперты сообщили о возможном подорожании авиабилетов
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