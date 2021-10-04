Росавиация предупредила авиакомпании о последствиях нарушения мер безопасности

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В Росавиации предупредили авиакомпании о возможных ограничениях коммерческой деятельности и аннулировании сертификатов, если те не будут принимать меры, необходимые для предотвращения авиапроисшествий. Об этом сообщает News.ru.

Уточняется, что в ходе проверок ведомство выявило нарушения у 35 российских авиаперевозчиков, в частности у "Камчатского авиационного предприятия", "Витязь-аэро" и "Аэросервиса". Речь идет о несвоевременных квалификационных проверках экипажей, плохом состоянии самолетов и лишь формальных предполетных подготовках.

"Требуется внести корректирующие решения в организационные структуры, в иерархию ответственности каждого подразделения авиапредприятия, участвующего в организации полетов", – отметили в Росавиации.

Там также обратили внимание на необходимость совершенствования принципов и процедур управления безопасностью полетов.

Ранее стало известно, что московские аэропорты перешли на работу с обновленной системой организации воздушного пространства. В Росавиации отметили, что маршруты полетов воздушных судов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах стали удобнее для авиакомпаний. Также снизился уровень авиашума.

