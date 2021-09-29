Рост цен на топливо не отразится на стоимости авиабилетов – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал Москве 24, что стоимость пассажирских перелетов в ближайшее время должна снизиться, несмотря на подорожание авиакеросина.

Ранее стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась на 0,6% и превзошла отметку 52 тысячи рублей за тонну. Это самый высокий показатель с ноября 2018 года.

Цена на топливо существенно влияет на себестоимость перелетов, однако цены на пассажирские перевозки будут в большей степени зависеть от сезонного спроса, говорит Пантелеев.

"В конце третьего – начале четвертого квартала стоимость авиабилетов традиционно снижается. Это сезонная тенденция, связанная с падением спроса. Для того чтобы стимулировать занятость кресел и получить достаточный объем выручки, авиакомпании вынуждены снижать свои тарифы", – объясняет эксперт.





Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "Авиапорт" В итоге мы можем пока предположить, что существенного влияния на стоимость авиабилетов нынешнее повышение цен на авиакеросин не окажет. В то время как на финансовое положение авиаперевозчиков оно повлияет довольно существенно. Речь будет идти о повышении их убытков в четвертом квартале.

Пантелеев объяснил, что при повышении тарифов авиакомпании недосчитаются существенной части пассажиров. По этой причине перевозчики не смогут переложить издержки на путешественников, подчеркнул он.

"Если бы такая коррекция цен на топливо случилась тогда, когда на рынке дефицит предложения по авиабилетам, безусловно, это могло бы повлиять на их стоимость. Причем заметно. Сейчас никакого дефицита предложения на рынке нет. Сезонный спад цен будет происходить. Может быть, несколько меньшими темпами, чем в другие годы. Но все равно он неизбежен", – прогнозирует собеседник Москвы 24.





Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "Авиапорт" Мы можем предположить, что цены на билеты в целом по всем маршрутам могут упасть еще на 10%.

Следующий пик спроса на авиабилеты ожидается на новогодние праздники, говорит Пантелеев. По его словам, если к тому времени нынешняя цена на авиакеросин сохранится, стоимость перевозок не должна взлететь благодаря конкуренции между авиакомпаниями.

"Теоретически это так. Но есть очень много различных факторов, которые спрогнозировать, мягко говоря, не представляется возможным. Пока мы можем предположить, что радикального влияния на величину тарифов нынешнее подорожание топлива на бирже не окажет", – резюмировал Пантелеев.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров направило министру транспорта Виталию Савельеву письмо с требованием ограничить работу двух авиакомпаний – "Якутия" и "Уральские авиалинии". Свою позицию там объяснили нарушениями безопасности полетов перевозчиками и задержками рейсов.

