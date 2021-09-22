Общественники попросили Минтранс ограничить работу двух авиакомпаний – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило министерству транспорта России запрос на приостановление выдачи разрешений на полеты авиакомпаниям "Уральские авиалинии" и "Якутия". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо председателя ООП Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву.
Как уточняется, требование обусловлено нарушениями безопасности полетов и задержками рейсов авиакомпаний.
В письме говорится, что Ространснадзор подтвердил, что руководство авиакомпании "Якутия" не исполняет надлежащим образом обязанности по обеспечению безопасности и регулярности полетов. Также в обращении сказано, что в первой половине лета свыше 200 тысяч пассажиров "Уральских авиалиний" столкнулись с задержкой рейсов и требовали компенсацию.
По мнению Зотова, перевозчик нарушает свои обязательства перед пассажирами, не объясняя причин задержек. Общественник отметил, что задержки могут быть вызваны нехваткой лайнеров и сотрудников.
В материале отмечается, что, несмотря на нарушения данных авиакомпаний, против них не было введено санкций.
Российские авиакомпании за июнь текущего года перевезли почти 11 миллионов пассажиров. Наибольшее число пассажиров перевезла компания "Аэрофлот" – 2,11 миллиона человек. На втором месте по объемам располагается авиакомпания "Сибирь" с 1,6 миллиона пассажиров, а замыкает тройку лоукостер "Победа" (1,4 миллиона человек).
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