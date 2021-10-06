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Москва 24

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Транспорт

00:44

Почти 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки авиарейсов происходят в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные табло воздушных гаваней.

Как передает сервис "Яндекс.Расписания", всего в трех аэропортах Москвы задержали и отменили 28 рейсов.

Больше всего корректировок случилось в Шереметьево. Там изменили время вылета для 6 самолетов. Кроме того, 11 лайнеров не поднимутся в воздух вовсе.

В Домодедово сообщили о переносе 5 рейсов, взлеты еще 4 самолетов отменили.

В свою очередь, в воздушной гавани Внуково сообщили об отмене 2 рейсов.

Ранее свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы. Меньше всего корректировок внесли в расписание аэропорта Внуково. Там не могли вылететь 3 рейса, а еще один – отменили.

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