Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорты Москвы отменили или задержали в совокупности почти 30 рейсов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

В столичном аэропорту Внуково задержано три рейса. Еще два вылета задержаны в Шереметьево. Тут же отменили девять рейсов.

Кроме того, 14 самолетов не могут вылететь из аэропорта Домодедово. При этом отменен только один рейс.

Ранее в сентябре было прервано движение самолетов в аэропортах Парижа. Все авиагавани приостановили вылеты из-за сбоя в электронной системе.