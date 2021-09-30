Аэропорты Парижа возобновили вылеты после сбоя электроники

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Все аэропорты Парижа возобновили вылеты самолетов после сбоя в электронной системе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление гражданской авиации Франции.

До этого сообщалось, что вылеты из парижских аэропортов временно не осуществлялись. Отключение систем продлилось не больше 30 минут, посадки на борт продолжали проходить в обычном режиме.

Ранее авиарейсы в аэропорту Нарито в Токио задержала черепаха. Пилот Airbus A380 вовремя заметил животное на взлетно-посадочной полосе.

