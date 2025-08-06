Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно перекрыто на Тверской улице и Новом Арбате, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что водители не смогут проехать в центр Москвы по Тверской улице возле дома 9 и по Новому Арбату перед съездом на улицу Знаменка. На время перекрытий автомобилисты могут воспользоваться Бульварным и Садовым кольцом.

"Будьте внимательны. Планируйте маршрут заранее", – говорится в сообщении.

Ранее москвичей призвали пересесть на метро из-за локальных затруднений, которые могут возникнуть на городских дорогах в течение дня. Отмечалось, что на дорожное движение 6 августа могут повлиять небольшие аварии или ремонтные работы.

Также водителей призвали сохранять внимательность за рулем, соблюдать скорость и дистанцию с другими участниками дорожного движения.