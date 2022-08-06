Свыше 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в ночь на субботу, 6 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, во Внуково задержано 13 рейсов и отменено два. В Домодедово задержано шесть рейсов и отменено два. В Шереметьево все рейсы следуют по расписанию.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 11 августа. Данная мера затрагивает 11 аэропортов.

Ограничения действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Пассажирам для транзита использовать Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

Предыдущее ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной части России вводилось до 5 августа.

