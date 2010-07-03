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Пассажиры поедут на МЦД-1 и МЦД-2 до нового года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Сейчас все силы брошены на МЦД-1 и 2. Мы работаем поэтапно и сперва запустим сквозной проезд, параллельно строим третьи и четвертые пути, чтобы движение по МЦД было обособлено. В течение пяти лет мы этап за этапом будем различные МЦД вводить – эта программа расписана до 2024 года включительно", – заявил Хуснуллин.

Он уточнил, что до 2024 года будут запущены четыре диаметра. Над пятым, который связан с Павелецким направлением, сейчас ведутся аналитические и технические работы. Специалисты продумывают варианты его запуска. По словам Хуснуллина, проект пятого диаметра будет разработан до середины 2020 года.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Это 132 километра путей и 66 станций. Курсировать там будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". Запустят эти диаметры в ноябре.

На первых двух сквозных маршрутах будет обустроено 66 станций, с 27 из них можно будет осуществить пересадку на станции метро, Московского центрального кольца и радиальные направления железной дороги. Ожидается, что запуск первых двух диаметров создаст около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов составят пять–шесть минут в часы пик.

