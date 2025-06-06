ЦОДД предупредил москвичей о раннем вечернем разъезде 6 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 6 июня, короткий рабочий день. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам выезжать на личных автомобилях до 16:00 или после 19:00, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ЦОДД, в настоящее время загруженность городских улиц оценивается в 4 балла. Интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Хорошёвского шоссе, внешней стороне МКАД вблизи улицы Подольских Курсантов и Химкинского моста.

На движение машин могут повлиять ремонтные работы и мелкие аварии, в связи с чем горожанам посоветовали использовать городской транспорт. Например, от Хорошёвского шоссе до улицы Подольских Курсантов на метро время в пути составит 1 час 6 минут, а на авто – 1 час 17 минут. От улицы Подольских Курсантов до Химкинского моста на общественном транспорте можно добраться за 1 час 34 минуты, на машине – за 1 час 45 минут.

Дептранс призвал водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время вождения.

Между тем парковка на московских улицах с 12 по 14 июня будет бесплатной. Автомобилисты смогут оставить транспорт без оплаты на всех улицах, в том числе в зонах с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и с динамическим тарифом. В обычном режиме продолжат работу стоянки со шлагбаумом, предупредил Сергей Собянин.