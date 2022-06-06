Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву

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Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", который задержали в Коломбо, вылетел в Москву. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, самолет А330 вылетел в 15:52 по московскому времени.

Ранее вылет рейса из Коломбо в Москву отменили из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Пассажиров рейса разместили в гостинице.

В связи с этим министерство иностранных дел России заявило послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге решительный протест. В министерстве призвали властей Шри-Ланки в сжатые сроки урегулировать эту проблему, чтобы она не оказала негативного влияния на дружественные отношения двух стран.

