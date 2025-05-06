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06 мая, 15:43

Транспорт

Поезда МЦД-1 и Белорусского направления МЖД задерживаются из-за остановки состава

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда МЦД-1 и Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), следующие в сторону Лобни, задерживаются в пути, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Остановка одного из составов произошла по техническим причинам в районе станции Беговая. Поезд уже убрали с путей вспомогательным составом. ЦППК вместе с МЖД принимают все меры для сокращения опозданий, говорится в сообщении.

Ранее поезда задерживались на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД в сторону Одинцова. Тогда сбой произошел по техническим причинам, что вызвало опоздание электропоездов в обоих направлениях. В МЖД принесли извинения пассажирам и приняли все меры для сокращения времени задержки составов.

Кроме того, на Большом кольце МЖД продолжает действовать измененное расписание некоторых пригородных поездов. Изменения продлятся до 13 мая по причине модернизации инфраструктуры. В частности, мероприятия пройдут на перегонах Сандарово – Детково и Бельково – Карабаново.

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