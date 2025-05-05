График движения поездов на МЦД-4 изменится с 8 по 11 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Изменения в расписании движения поездов на МЦД-4 и станциях дальнего пригорода в направлении Нижнего Новгорода произойдут в период с 8 по 11 мая, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной станут проводимые совместно с сотрудниками РЖД капитальный ремонт и модернизация инфраструктуры, пояснили в транспортном ведомстве. В связи с этим интервал движения на МЦД-4 увеличится до 20 минут.

На Калужском направлении часть составов будет ходить укороченными маршрутами от и до Лесного Городка, Солнечной и Мещерской.

На Нижегородском направлении выведут из расписания несколько электричек, а еще часть будет следовать по укороченным маршрутам от/до площади Трех вокзалов, Железнодорожной и Фрязево.

Дептранс рекомендует заблаговременно составлять планы поездок и проверять расписание пригородных и городских поездов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте перевозчика.

Изменения в графике также коснутся и электричек Савеловского направления МЖД. Это связано с модернизацией энергообъектов на участке Дмитров – Савелово.

В период с 5 по 30 мая, кроме выходных и праздников, с 09:30 до 14:35 движение поездов будет приостановлено. В это время некоторые составы будут следовать только до станции Лобня или только от нее. Поезда № 6926 Москва – Икша и № 6933 в обратном направлении временно ходить не будут.

