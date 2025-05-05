Расписание пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменится с 5 мая

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С 5 мая изменится расписание части пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Изменения вызваны развитием инфраструктуры на участке Дмитров – Савелово в рамках проекта по усилению пропускной способности линии к портам Северо-Запада.

В пресс-службе РЖД уточнили, что с 5 по 30 мая (кроме выходных и праздничных дней) с 09:30 до 14:35 на Савеловском направлении пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения, требующие временного прекращения движения поездов.

"В связи с этим ряд электричек проследует по укороченным маршрутам – от или до станции Лобня. Два поезда – № 6926 Москва-Икша и № 6933 Икша-Москва – выведены из расписания", – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании.

Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении поездов на МДЦ-4. В апреле 2025 года на диаметр вышли семь новейших составов "Иволга 4.0". Завершить замену поездов на МЦД-4 планируется в летний период. По словам Собянина, на сегодняшний день число обновленных составов возросло до 30.