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06 мая, 12:56

Транспорт

Почтовые ящики с открытками ко Дню Победы установили на 15 станциях метро Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Почтовые ящики с тематическими открытками установили на 15 станциях столичного метро в преддверии Дня Победы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, их размещают на стойках "Живое общение" уже четвертый год подряд, это совместная инициатива Московского метрополитена и "Почты России".

"С их помощью можно отправить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и поздравления близким в любой регион России", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства города.

Москвичи и гости столицы смогут отправить открытку до 10 мая включительно на следующих станциях подземки:

  • "Александровский сад" Филевской линии;
  • "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии;
  • "Павелецкая", "Белорусская", "Киевская", "Курская", "Парк культуры" Кольцевой линии;
  • "Пушкинская" и "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии;
  • "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии;
  • "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии;
  • "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии.

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне на Арбатско-Покровскую линию вышел тематический поезд "Подвиг народа". Дизайн состава разработан с Музеем Победы и включает элементы быта и культуры военных лет.

Вагоны оформлены в стиле зданий, заводов, госпиталей и библиотек 1940-х годов. Внутри пассажиры смогут узнать о производстве боевой техники, роли пенициллина, развитии литературы и важных сражениях.

В Музее Победы открыли масштабную экспозицию "Путь к Победе"

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Сюжет: 80 лет Победы
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