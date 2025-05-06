Почтовые ящики с открытками ко Дню Победы установили на 15 станциях метро Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Почтовые ящики с тематическими открытками установили на 15 станциях столичного метро в преддверии Дня Победы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, их размещают на стойках "Живое общение" уже четвертый год подряд, это совместная инициатива Московского метрополитена и "Почты России".

"С их помощью можно отправить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и поздравления близким в любой регион России", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства города.

Москвичи и гости столицы смогут отправить открытку до 10 мая включительно на следующих станциях подземки:



"Александровский сад" Филевской линии;

"Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии;

"Павелецкая", "Белорусская", "Киевская", "Курская", "Парк культуры" Кольцевой линии;

"Пушкинская" и "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии;

"Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии;

"Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии;

"Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии.

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне на Арбатско-Покровскую линию вышел тематический поезд "Подвиг народа". Дизайн состава разработан с Музеем Победы и включает элементы быта и культуры военных лет.

Вагоны оформлены в стиле зданий, заводов, госпиталей и библиотек 1940-х годов. Внутри пассажиры смогут узнать о производстве боевой техники, роли пенициллина, развитии литературы и важных сражениях.

