"Фронтовое меню" появилось в поездах РЖД в преддверии Дня Победы

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

В вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования холдинга РЖД появилось "фронтовое меню" в преддверии празднования 80-летия Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Пассажиры могут заказать щи фронтовые, макароны по-флотски, гречневую или перловую кашу солдатскую, пирог с гречей и луком и другие блюда", – говорится в сообщении.

Уточняется, что попробовать все это можно будет до 15 мая.

В РЖД рассказали, что блюда из фронтового меню будут и в поездах "Сапсан". В дополнительном специальном тематическом меню вагонов-бистро можно будет попробовать перловую кашу с тушенкой и пирожное картошка.

В РФ 9 мая каждый год отмечают День Победы. Он проводится в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Ранее сообщалось, что более 300 волонтеров с 1 мая встречают ветеранов, прибывающих в столицу на празднование 80-летия Победы в ВОВ. Помощь гостям оказывают на восьми вокзалах и в трех аэропортах. Сообщается, что ежедневно с 08:00 до 22:00 активисты организуют комфортное пребывание гостей в залах ожидания и сопровождают их до места трансфера. Штаб по встрече ветеранов работает до 15 мая.