Работа шести станций метро изменится 7 мая из-за репетиции парада на Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С утра 7 мая шесть центральных станций столичного метрополитена будут работать с ограничениями. Об этом сообщили в пресс-службе московской подземки.

"Завтра, 7 мая, с 05:30 до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку", – говорится в сообщении.

Во время построения колонн техники и их движения по Тверской улице возможны ситуативные ограничения выхода со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону улицы Никольской, "Китай-город" в сторону улицы Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

Ранее жителям столицы рассказали, на каких улицах будет ограничено движение и какие изменения в работе общественного транспорта будут действовать в день генеральной репетиции парада Победы 7 мая. Несмотря на то что колонны двинутся в сторону Красной площади со стороны улицы Нижние Мнёвники ровно в 10 утра, ограничения начнут действовать значительно раньше.