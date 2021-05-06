Выдачи автокредитов в России выросли до исторического максимума

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Сумма выдач автокредитов в России в марте подскочила на 27%, достигнув исторического максимума в 77,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Количество выданных ссуд на покупку автомобиля в начале весны увеличилось на 19,3% – до 78 тысяч единиц. В результате портфель автокредитов российских банков по итогам марта обновил рекорды: в марте его объем вырос на 1,6% – до 915,2 миллиарда рублей, а количество ссуд – на 1,4%, до 1,66 миллиона единиц.

Несмотря на рост выданных кредитов, ситуация с просроченной задолженностью остается стабильной.

В первый весенний месяц ее объем подрос на символические 0,3%, достигнув 56,6 миллиарда рублей. Количество "плохих" ссуд также увеличилось лишь на 0,3%, составив 110,3 тысячи кредитов.

В октябре прошлого года россияне допустили просрочку по автокредитам на 638 миллионов рублей. По сравнению с сентябрем объем ранней просроченной задолженности увеличился на 10,6%. По словам аналитиков, это уже вторая волна просрочки платежей по таким кредитам. Первая наступила в мае, тогда неплатежи по ссудам составили 672 миллиона рублей.

В октябре число договоров, вышедших в просрочку, оказалось меньше, чем в мае, – 28,7 тысячи против 37,6 тысячи.

Эксперты добавляют, что во время кризиса банки сделали ставку на развитие залогового кредитования как менее рискованного. Также на рынке вырос спрос на автомобили, что было вызвано подорожанием транспортных средств.

Основной причиной роста неплатежей эксперты называют ухудшение общего материального положения заемщиков, неумение правильно рассчитать бюджет и поспешное решение при оформлении кредита.

По словам руководителя дирекции по управлению розничными рисками Росгосстрах Банка Николая Сычева, причиной неплатежей стала потеря работы или снижение зарплаты в организациях, пострадавших от ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что вторая волна пандемии может обострить проблему безработицы в стране. Он напомнил, что со стороны государства были приняты беспрецедентные меры, направленные на сохранение занятости россиян. К ним относятся субсидии малому и среднему бизнесу, а также кредиты.

При гарантийной поддержке в 2020 году столичные предприниматели получили от банков свыше 17 миллиардов рублей. 70% займа в таких случаях покрывает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который выступает поручителем перед банком.