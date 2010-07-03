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15:10

"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

транспорт авто

15:10

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Фото: lada.ru

Компания "АвтоВАЗ" запатентовала дизайн нового автомобиля сегмента SUV. Документ размещен на портале Федерального института промышленной собственности.

По словам специалистов, на приложенных к документу снимках представлена модель, которая похожа на Lada 4x4 Vision. Концепт этой модели "Автоваз" показал в 2018 году на автосалоне в Москве.

Предполагается, что новый автомобиль сегмента SUV заменит внедорожник Lada 4x4. Как отметил президент "АвтоВАЗа" Николя Мор, авто может поступить в продажу в 2021–2022 годах. По словам главы автоконцерна, не исключено, что 4x4 Vision будут выпускать параллельно с "Нивой".

В конце марта стало известно, что "АвтоВАЗ" планирует обновить текущее поколение внедорожников Lada 4x4. Специалисты выделили множество направлений, которые требуют немедленного улучшения. Среди них – автоматическое включение дворников, выключение света, "тихая" печка, внедрение фильтра поступающего в салон воздуха и другие элементы транспортного средства.

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