АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4×4

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

АвтоВАЗ планирует обновление текущего поколения Lada 4x4. Об этом сообщает "Лада.онлайн".

Специалисты выделили множество направлений, которые требуют немедленного улучшения. Среди них – автоматическое включение дворников, выключение света, "тихая" печка, внедрение фильтра поступающего в салон воздуха и другие элементы транспортного средства.

Эксперты отметили, что эти улучшения не требуют больших вложений или серьезной переделки конструкции внедорожника. Они могли бы значительно улучшить комфорт. Будет ли АвтоВАЗ дорабатывать Lada 4x4 по предложенной схеме, пока неизвестно.

Ранее в Сети появились фотографии элементов Lada Vesta FL. Изображения были опубликованы в паблике Lada Vesta в социальной сети "ВКонтакте". На снимках видно, что конструкторы создали новые боковые зеркала и блок управления стеклоподъемниками с авторежимом.

По предварительным данным, в Научно-техническом центре (НТЦ) АвтоВАЗа уже собрано четыре экземпляра Lada Vesta, на рестайлинговые машины нанесли маскировочную пленку, их ждут дорожные тесты.