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23 февраля, 22:45

В Сети появились фото элементов новой Lada Vesta FL

транспорт авто

23 февраля, 22:45

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Фото: vk.com/Lada Vesta

В Сети появились фотографии элементов Lada Vesta FL. Изображения были опубликованы в паблике Lada Vesta в социальной сети "ВКонтакте".

На снимках видно, что конструкторы создали новые боковые зеркала и блок управления стеклоподъемниками с авторежимом.

По предварительным данным, в Научно-техническом центре (НТЦ) АвтоВАЗа уже собрано четыре экземпляра Lada Vesta, на рестайлинговые машины нанесли маскировочную плёнку, их ждут дорожные тесты.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ объявил о старте продаж флагманского автомобиля – Lada Vesta. Стоимость модели впервые за историю отечественного автопрома превысила миллион рублей.

Высокая стоимость объясняется максимальной комплектацией: системы стабилизации, климат- и круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, аудиосистема, датчики дождя и света. Автомобили этой серии будут комплектоваться 1,8-литровым форсированным двигателем мощностью 145 лошадиных сил. Коробка передач у машины будет "механическая с усиленными приводами".

транспорт авто

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