АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta Sport

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АвтоВАЗ объявил о старте продаж флагманского автомобиля – Lada Vesta. Стоимость модели впервые за историю отечественного автопрома превысила миллион рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Столь высокая стоимость объясняется максимальной комплектацией: системы стабилизации, климат- и круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, аудиосистема, датчики дождя и света.

Автомобили этой серии будут комплектоваться 1,8-литровым форсированным двигателем мощностью 145 лошадиных сил. Коробка передач у машины будет "механическая с усиленными приводами".

Спортивная версия – Lada Vesta Sport – с мультимедийной системой, навигатором и обогревом ветрового стекла будет стоить чуть дороже – 1,045 миллиона рублей. Начало продаж топовых моделей запланировано на 31 января.

По итогам 2018 года АвтоВАЗ нарастил продажи в РФ на 16%, почти до 360 тысяч автомобилей. Это почти пятая часть рынка. На первых местах в рейтингах продаж – Lada Vesta и Lada Granta.

Ранее сообщалось, что к 2026 году АвтоВАЗ планирует выпустить восемь новых моделей. Компания, входящая в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, также намеревается выпустить девять рестайлинговых машин.