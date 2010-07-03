Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:53

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

экономика транспорт авто

20:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Компания АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом заявила представитель концерна в интервью Sputnik Германия.

По ее словам, решение АвтоВАЗа связано с ужесточением экологических норм в европейских странах. "Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время", − пояснила собеседница агентства. В то же время она рассказала о планах "создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки".

В автоконцерне отметили, что европейский рынок не является для них приоритетным. Основная ставка делается на покупателей из стран СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока, сообщили в АвтоВАЗе.

Партнер АвтоВАЗа в Германии − LADA Automobile GmbH − также объявил о прекращении экспорта новых автомобилей концерна в Германию и Австрию с мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4×4. Специалисты выделили множество направлений, которые требуют немедленного улучшения. Среди них – автоматическое включение дворников, выключение света, "тихая" печка, внедрение фильтра поступающего в салон воздуха и другие элементы транспортного средства. В то же время эксперты отметили, что эти улучшения не требуют больших вложений или серьезной переделки конструкции внедорожника.

экономика транспорт авто

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика