Компания АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом заявила представитель концерна в интервью Sputnik Германия.
По ее словам, решение АвтоВАЗа связано с ужесточением экологических норм в европейских странах. "Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время", − пояснила собеседница агентства. В то же время она рассказала о планах "создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки".
В автоконцерне отметили, что европейский рынок не является для них приоритетным. Основная ставка делается на покупателей из стран СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока, сообщили в АвтоВАЗе.
Партнер АвтоВАЗа в Германии − LADA Automobile GmbH − также объявил о прекращении экспорта новых автомобилей концерна в Германию и Австрию с мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4×4. Специалисты выделили множество направлений, которые требуют немедленного улучшения. Среди них – автоматическое включение дворников, выключение света, "тихая" печка, внедрение фильтра поступающего в салон воздуха и другие элементы транспортного средства. В то же время эксперты отметили, что эти улучшения не требуют больших вложений или серьезной переделки конструкции внедорожника.
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