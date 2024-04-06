Мотопарад в Москве планируют провести 11 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотопарад в Москве планируется провести 11 мая, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, это большое мероприятие для всего города.

"Всех ждем, всех приглашаем", – сказал Ликсутов, подчеркнув, что дополнительную информацию о мероприятии опубликуют на сайте Дептранса.

Закрытие прошлого мотосезона состоялось в Москве 23 сентября. В этот день любители байков проехали колонной от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу.

Ликсутов рассказал, что интерес к мототранспорту и количество мотоциклистов в столице ежегодно увеличивается, и именно поэтому задача таких акций – напомнить о правилах дорожного движения и безопасности.