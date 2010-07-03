ЦОДД призвал столичных водителей поздравлять женщин с 8 Марта заранее

Столичных водителей призвали заранее поздравлять женщин с 8 Марта из-за предпразничного часа пик, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
Это необходимо, чтобы избежать затруднений на дорогах перед праздником. "Второй год подряд с этой целью ЦОДД запускает флешмоб в социальных сетях с хэштегом #поздравляйсегодня. Мы предлагаем мужчинам начать поздравлять женщин уже сегодня, чтобы провести праздничный день с любимыми, а не в заторах на дорогах, теряя время и нервы", – говорится в сообщении. Присоединиться к акции можно, опубликовав в соцсетях фотографии с хэштегом #поздравляйсегодня.
Перед праздником час пик сместится из-за короткого рабочего дня. Число автомобилей на дорогах увеличится, затруднения в основном придутся на участки около крупных торговых центров, цветочных рынков и других мест притяжения, отметили в ЦОДД.
В мартовские праздники парковка в Москве станет бесплатной. 8 и 9 марта оставить машину можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам. Водителям напомнили, что автомобили следует оставлять только в разрешенных для этого местах.
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