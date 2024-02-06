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Аэропорт Сочи вернулся к штатному режиму работы после непогоды. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале воздушной гавани.

"37 рейсов вернулись с запасных аэродромов, обслужены и отправлены в города назначения. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Пассажирам рекомендуем внимательно следить за информацией от авиакомпаний на онлайн-табло и за аудиообъявлениями", – сообщается в публикации.

Погода в Сочи ухудшилась в ночь на 5 февраля. Сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье из-за сильных осадков в регионе. Предварительно, объем происшествия превысил пять тысяч кубических метров. К устранению последствий привлекли спецтехнику и больше сотни железнодорожников.

Аэропорт Сочи вынужден был сменить режим работы на статус "фактической погоды", в связи с чем около 14 самолетов отправились на запасные аэродромы.



Сель сошел на железнодорожные пути на участке от Дагомыса до Лоо