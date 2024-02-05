Движение поездов до Сочи возобновили после ликвидации последствий селя

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Движение поездов в Сочи, которое было временно приостановлено из-за схода селевого потока, возобновили после ликвидации последствий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Горячего Ключа.

Уточняется, что поезда № 117 Самара – Адлер и № 341 Нижневартовск – Адлер убыли со станции Горячий Ключ.

По информации РЖД, 18 пассажирских поездов задерживаются к середине дня 5 февраля. Была организована доставка пассажиров автобусами, перевезены 3,5 тысячи пассажиров.

Погода в Сочи ухудшилась в ночь на 5 февраля. Сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье из-за сильных осадков в регионе.

По предварительной информации, объем происшествия занял более 5 тысяч кубических метров. К устранению последствий привлечены спецтехника и более 100 железнодорожников.

Кроме того, аэропорт Сочи сменил режим работы на статус "фактической погоды", в связи с чем около 14 самолетов были вынуждены отправиться на запасные аэродромы.

Более 15 самолетов отправили на запасные аэродромы в Сочи из-за сильного ветра



