Летевшие в Сочи самолеты направились на запасные аэродромы из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Сочи"

Аэропорт Сочи сменил режим работы на статус "фактической погоды", в связи с чем около 14 самолетов были вынуждены отправиться на запасные аэродромы. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

В сообщении сказано, что, несмотря на сильный ветер, аэропорт продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. По информации пресс-службы, оперативный штаб работает для вынесения всех необходимых по ситуации решений.

При этом в Лазаревском районе города-курорта Сочи сель сошел прямо на железнодорожные пути, в связи с чем движение нескольких поездов было приостановлено. Некоторые пассажиры заявили, что часть пути они ехали на автобусах.

Так, один из туристов сообщил телеканалу "360", что отправился из Адлера в Краснодар в 05:15 на "Ласточке". Однако всех предупредили, что поездка продолжится до Дагомыса, откуда на автобусе их довезут до Лоо, а после снова на "Ласточке" доставят до Краснодара.

При этом некоторые пожаловались, что никаких автобусов не было.

"Мы ехали в поезде, из Воркуты. Ни о каких автобусах речи не было. Вышли из поезда, человек 50. Ждали автобус, хоть какой-то. В итоге через три часа сели в маршрутный автобус", – подчеркнул один из путешественников.

Погода в Сочи ухудшилась в ночь на 5 февраля. Так, сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье из-за сильных осадков в регионе. По предварительной информации, объем происшествия занял более 5 тысяч кубических метров. К устранению последствий привлечены спецтехника и более 100 железнодорожников.

В РЖД организовали оперштаб по мониторингу процесса восстановительных работ. По информации компании, работы на участке осложнялись из-за переувлажненного грунта, который не стабилизирован. При этом в регионе до 6 февраля действует штормовое предупреждение.



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