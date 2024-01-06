Движение автомобилей возобновили на Крымском мосту

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.

Мост перекрывали для движения авто в ночь на 6 января. Находящихся на мосту призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Ранее его уже перекрывали примерно на час 23 декабря.