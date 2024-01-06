01:22Транспорт
Движение автомобилей возобновили на Крымском мосту
Фото: 123RF/hennessfotographer
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост перекрывали для движения авто в ночь на 6 января. Находящихся на мосту призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Ранее его уже перекрывали примерно на час 23 декабря.
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