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01:22

Транспорт

Движение автомобилей возобновили на Крымском мосту

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.

Мост перекрывали для движения авто в ночь на 6 января. Находящихся на мосту призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Ранее его уже перекрывали примерно на час 23 декабря.

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