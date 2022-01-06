Станцию "Переделкино" будущего МЦД-4 планируют открыть до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Открытие станции "Переделкино" будущего МЦД-4 планируется до конца года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
"В планах открыть станцию "Переделкино" уже в 2022 году. Она находится в Ново-Переделкино, и после запуска МЦД-4 больше 120 тысяч местных жителей получат станцию наземного метро", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что вместо старой пригородной платформы здесь появится современный вокзал. Специалисты возведут транзитный подземный вестибюль, также там построят мост через пути около станции в районе улицы 1-й Лазенки, который соединит две части района.
В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что в ходе благоустройства на площади около вокзала собираются сделать заездные карманы и установить новые остановочных павильоны.
Модернизация станции "Переделкино" является частью масштабной программы железнодорожной инфраструктуры, подчеркнул Ликсутов.
Ранее сообщалось, в Москве начали строить пересадку с Большой кольцевой линии метро на платформу "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на станции уже приступили к выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства.
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