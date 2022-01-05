В Москве приступили к строительству пересадки с БКЛ на фиолетовую ветку метро

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве начали строить пересадку с Большой кольцевой линии метро на платформу "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на станции уже приступили к выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства. Он отметил, что станция "Текстильщики" БКЛ готова примерно на 70%. В настоящее время на объекте завершаются монолитные работы и гидроизоляция.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что при сооружении пересадочного узла возведут надземный переход длиной 137 и шириной 11 метров. Объект построят над путям МЦД-2 и улицей Люблинской.

"Такая конструкция позволит обеспечить пассажиропоток в 23 000 человек в час и не повлияет на движение железнодорожного и автомобильного транспорта", – рассказал Кравцов.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. По его словам, 29 декабря удалось завершить проходку 143 километра тоннелей.

