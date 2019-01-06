Интервал движения поездов МЦК в часы пик планируют сократить

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Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) в часы пик планируют сократить, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД)

"Чтобы поездка пассажиров была комфортнее, в 2019 году мы планируем сократить интервал движения в часы пик до четырех минут", – сказал директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Также он заявил, что МЦК – яркий пример эффективного использования железнодорожного транспорта для внутригородских перевозок.

Ранее сообщалось, что 127 миллионов пассажиров воспользовались МЦК в 2018 году. Это на 17% больше по сравнению с прошлогодним показателем.