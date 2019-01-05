Собянин назвал ТПУ "Окружная" будущим центром развития севера Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новым центром развития севера столицы станет транспортно-пересадочный узел "Окружная". об этом Сергей Собянин написал в своем Twitter.

ТПУ "Окружная" станет новым центром развития севера Москвы. Он свяжет пригородные поезда, #МЦК, #мосметро и Аэроэкспресс. Благодаря этой связке разгрузим станции метро "Тимирязевская" и "Савеловская". pic.twitter.com/WwLSVFPFtG — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 января 2019 г.



ТПУ объединит пригородные электрички, МЦК, метро и "Аэроэкспресс". Мэр отметил, что новый объект позволит разгрузить станции "Савеловская" и "Тимирязевская".

Для создания узла были выполнены работы по переносу платформы "Окружная" Савеловского направления МЖД. Вместо старой платформы, расположенной примерно в 260 метрах от Московского центрального кольца, непосредственно над путями МЦК были построены две железнодорожные эстакады с платформой островного типа. Таким образом длина пересадки сократилась в пять раз – до 50 метров.

В конце минувшего года в Москве открылся ТПУ "Ховрино". Ожидается, что пассажиропоток на данном участке составит 430 тысяч человек в сутки.