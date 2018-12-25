Пассажиропоток на МЦК вырос с начала года на 17%

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127 миллионов пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) с начала года. Это на 17% больше по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В 2019 году, чтобы повысить пропускную способность, планируется сократить интервал движения поездов в часы пик до четырех минут.

По предварительным оценкам, это позволит увеличить количество рейсов до 484 в будние дни. Это на 130 больше, чем сейчас.

Третий год подряд в ночь с 31 декабря на 1 января в столице будет работать метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.

Поезда метро и МЦК будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут.