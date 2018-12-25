Метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третий год подряд в ночь с 31 декабря на 1 января в столице будет работать метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.

Поезда метро и Московского центрального кольца будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут. Автобусы будут ходить с интервалом 25-30 минут. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы.

Кроме того в ночь на 7 января, в связи с празднованием Рождества, режим работы общественного транспорта также будет продлен.

Метро и МЦК будут работать до 02:00; наземный городской транспорт – 165 маршрутов до 03:00, а также 13 ночных маршрутов.

В праздничные дни с 31 декабря по 8 января в зоне платного парковочного пространства можно будет бесплатно припарковать свой автомобиль.

С 28 декабря перекроют крайние полосы в обе стороны движения по улице Тверская (от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд), а также 1 полоса со стороны гостиницы "Москва" на улице Охотный Ряд и 1 полоса со стороны Александровского Сада на Моховой улице.

Общественный транспорт оформят в новогоднем стиле. Специально к праздникам выпущены "новогодние" билеты "Единый".

Во время новогодних и рождественских праздников безопасность на транспорте будут обеспечивать более 15 тысяч сотрудников правительства Москвы, ГУ МЧС России по столице, ГУ МВД России по городу, Росгвардии. На всем транспорте усилят меры безопасности.

Ранее стало известно, что Тверская улица станет пешеходной в дни подготовки и празднования Нового года – с 29 декабря по 3 января. Улицу перекроют в ночь с 28 на 29 декабря в связи с подготовкой к новогодним мероприятиям.