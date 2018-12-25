Метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь

Третий год подряд в ночь с 31 декабря на 1 января в столице будет работать метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.
Поезда метро и Московского центрального кольца будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут. Автобусы будут ходить с интервалом 25-30 минут. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы.
Кроме того в ночь на 7 января, в связи с празднованием Рождества, режим работы общественного транспорта также будет продлен.
Метро и МЦК будут работать до 02:00; наземный городской транспорт – 165 маршрутов до 03:00, а также 13 ночных маршрутов.
В праздничные дни с 31 декабря по 8 января в зоне платного парковочного пространства можно будет бесплатно припарковать свой автомобиль.
С 28 декабря перекроют крайние полосы в обе стороны движения по улице Тверская (от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд), а также 1 полоса со стороны гостиницы "Москва" на улице Охотный Ряд и 1 полоса со стороны Александровского Сада на Моховой улице.
Общественный транспорт оформят в новогоднем стиле. Специально к праздникам выпущены "новогодние" билеты "Единый".
Во время новогодних и рождественских праздников безопасность на транспорте будут обеспечивать более 15 тысяч сотрудников правительства Москвы, ГУ МЧС России по столице, ГУ МВД России по городу, Росгвардии. На всем транспорте усилят меры безопасности.
Ранее стало известно, что Тверская улица станет пешеходной в дни подготовки и празднования Нового года – с 29 декабря по 3 января. Улицу перекроют в ночь с 28 на 29 декабря в связи с подготовкой к новогодним мероприятиям.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.