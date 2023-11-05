В Донецке заявили, что обсуждают возможность строительства метро

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Власти ДНР обсуждают возможность строительства метрополитена в Донецке, рассказал глава Минтранса республики Владимир Тужилин.

"На сегодняшний день ведутся дискуссии о том, как можно реализовать данную задачу совместно с Минтрансом России, с рядом крупных городов, в которых есть метрополитен. <...> Концепцию вырабатываем и будем ее защищать", – передает РИА Новости его слова.

Что касается сроков, Тужилин не смог сказать, сколько времени потребуется, чтобы принять решение по данному вопросу.

Строительство подземки в Донецке несколько раз приостанавливали. По данным СМИ, на 2011 год были прорыты два километра тоннелей. Глава города Алексей Кулемзин не раз указывал на необходимость актуализировать проект будущего метро.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал, что в бюджете Российской Федерации на 2024 год будут заложены средства на создание социальных объектов в новых регионах страны. По его словам, в рамках народных программ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определено создание трех тысяч таких объектов.



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