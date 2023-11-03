Новым регионам России могут отсрочить плату за капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минстрой РФ планирует отсрочить введение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию письма Минстроя в Минюст.

Согласно документу, жители новых регионов начнут оплачивать их с 1 января 2026 года, а не с 2024 года, как предусматривает действующее постановление правительства.

В письме говорится, что для того, чтобы закончить проводимую в регионах инвентаризацию, необходимо два года отсрочки. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, инвентаризация, с одной стороны, покажет реальное состояние дел, с другой – позволит гражданам не платить за капремонт тех домов, которые ему не подлежат.

В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина рассказали, что жилой фонд в новых регионах физически изношен, капремонт там системно не проводился. У большинства многоэтажек нет технической документации и единой базы их учета, поэтому невозможно определить первоочередные мероприятия по капитальному и текущему ремонту.

Документ Минстроя поступил в Минюст на правовую и антикоррупционную экспертизы и находится на рассмотрении. Ответ направят в Минстрой в установленном законодательством порядке.

Ранее сообщалось, что правительство РФ в 2023–2024 годы направит 130 миллиардов рублей на модернизацию и создание новой инфраструктуры ЖКХ в регионах.

Мишустин пояснил, что в этом году на эти нужды в регионы отправятся 30 миллиардов рублей, а в следующем – еще 100 миллиардов.

