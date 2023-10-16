Путин открыл мост через реку Кальмиус в Мариуполе

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Владимир Путин по видеосвязи открыл мост через реку Кальмиус в Мариуполе.

Глава государства отметил, что ремонт моста в Мариуполе позволит возобновить транспортное сообщение между несколькими районами города, а также ускорить движение по трассе "Новороссия" в направлении Крыма, что в свою очередь увеличит транспортную доступность полуострова.

Кроме того, президент России открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области, который является одним из самых крупных объектов дорожной инфраструктуры региона за последние полвека. По словам Владимира Путина, мост сдали с опережением сроков на три года.

Общая протяженность моста, как сообщил глава государства, достигает 2,5 тысячи метров. Строительство осуществлялось круглый год, включая бетонирование объекта.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше, движение запустили по четырем полосам. Как он уточнил, работа заняла менее трех месяцев. Специалисты демонтировали поврежденные пролеты, для которых применили 534 тонны металлоконструкций, а на дорожное покрытие потребовалось свыше 360 тонн асфальтобетона.

В ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. В результате повреждения получили конструкции в районе 145-й опоры.

Движение по всем четырем полосам Крымского моста открыли на 18 дней раньше срока